Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Стало известно мнение клубов УПЛ в отношении переигровки несостоявшегося матча «Динамо»-«Мариуполь»

13.11 в 11:23

Стала известна позиция клубов Премьер-лиги относительно переигровки матча 7-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" - "Динамо", на который киевляне не явились и захотели сейчас его переиграть.

Сообщается, что Премьер-лига отправила всем клубам опросник по этому поводу. В эфире программы «Великий футбол» были озвучены результаты.

Как выяснилось, просьбу "Динамо" поддержали семь команд: "Заря", "Зирка", "Карпаты", "Олимпик", "Александрия", "Черноморец" и "Сталь".

Против переигровки матча выступили "Шахтер" и "Ворскла", а также сам "Мариуполь". В частности, полтавский клуб считает, что переигровка может стать негативным прецедентом в будущем. По мнению же «горняков», проведение опроса некорректно, поскольку принимать такие решения и нести за них ответственность должна только УПЛ.

"Верес" в данном вопросе решил занять нейтральную позицию.

Результаты опроса Премьер-лига направила в Апелляционный комитет ФФУ. Как могут повлиять эти высказывания на решение дисциплинарного органа, пока неизвестно.

Напомним, очередное заседание комитета состоится во вторник, 14 ноября, на котором, возможно, будет принят окончательный вердикт в споре ФК «Динамо» и «Мариуполь».

/uploads/news/964x620/zC5tYjJa.png
2017-11-13 11:23:00
Важные новости
В Мариуполе открылась фотовыставка «Линия берега»
13.11 в 11:39
В центре Мариуполя начнут строить необычный объект досуга, отдыха и общения
13.11 в 10:48
Лента новостей
В Мариуполе открылась фотовыставка «Линия берега»
13.11 в 11:39
Стало известно мнение клубов УПЛ в отношении переигровки несостоявшегося матча «Динамо»-«Мариуполь»
13.11 в 11:23
В центре Мариуполя начнут строить необычный объект досуга, отдыха и общения
13.11 в 10:48
Полиция задержала подозреваемого в подрыве гранаты возле жилого дома и салона красоты на Донетчине
13.11 в 10:26
В Мариуполе завершился мемориал В.С.Бойко: определен победитель турнира
13.11 в 09:59
Ремонт дороги в центре Мариуполя продлен: на ряде маршрутов остаются автобусы вместо троллейбусов
13.11 в 09:35
Мариупольцев до вечера оставили без холодной воды
13.11 в 09:15
На Донетчине в пожаре из-за попадания снаряда сгорело строение с тоннами угля, дров и топливных брикетов
13.11 в 08:59