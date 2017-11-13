Стало известно мнение клубов УПЛ в отношении переигровки несостоявшегося матча «Динамо»-«Мариуполь»

Стала известна позиция клубов Премьер-лиги относительно переигровки матча 7-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" - "Динамо", на который киевляне не явились и захотели сейчас его переиграть.

Сообщается, что Премьер-лига отправила всем клубам опросник по этому поводу. В эфире программы «Великий футбол» были озвучены результаты.

Как выяснилось, просьбу "Динамо" поддержали семь команд: "Заря", "Зирка", "Карпаты", "Олимпик", "Александрия", "Черноморец" и "Сталь".

Против переигровки матча выступили "Шахтер" и "Ворскла", а также сам "Мариуполь". В частности, полтавский клуб считает, что переигровка может стать негативным прецедентом в будущем. По мнению же «горняков», проведение опроса некорректно, поскольку принимать такие решения и нести за них ответственность должна только УПЛ.

"Верес" в данном вопросе решил занять нейтральную позицию.

Результаты опроса Премьер-лига направила в Апелляционный комитет ФФУ. Как могут повлиять эти высказывания на решение дисциплинарного органа, пока неизвестно.

Напомним, очередное заседание комитета состоится во вторник, 14 ноября, на котором, возможно, будет принят окончательный вердикт в споре ФК «Динамо» и «Мариуполь».