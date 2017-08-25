Старинный дворик мариупольского исторического здания «помолодеет»

На улице Харлампиевской, 17/25 во внутреннем дворе бывшей гостиницы «Континенталь», построенной в 1897 году, ведётся ремонт.

Здесь укладывается фэм-плитка. Уже установлены декоративные ворота на место зиявшего проема в стене полуподвала. Рядом на соседнем проеме под лестничным маршем у студии "Театромании" появились металлические двери.