Строительство газопровода для Авдеевки идет высокими темпами. К работе подключат военных специалистов

На Донетчине продолжаются работы по строительству газопровода для Авдеевки и близлежащих сел. Трубопровод пройдет от Очеретино и обеспечит бесперебойное газоснабжение.

По информации пресс-службы ДонОВГА, сейчас уже подготовлено 7780 метров траншеи для прокладки газопровода и сварено 5400 метров труб. Строители ведут работы одновременно на двух направлениях.

«Бригады работают на 6 сварочных аппаратах, помогают и подсобники - жители Авдеевки. Все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее завершить работы и подать газ в город и окрестные села. Дал задание подрядчику и департаменту, курирующему строительство, увеличить количество сварочных аппаратов - их в области, правда, больше нет, поэтому будем искать в соседних областях. Авдеевка и поселки Ясиноватского района будут с газом - для этого прилагаем максимум усилий», - заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

Он отметил, что в ближайшее время к строительству газопровода присоединятся военные. Они предоставят необходимую технику и привлекут специалистов.