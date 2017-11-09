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Строительство газопровода для Авдеевки идет высокими темпами. К работе подключат военных специалистов

9.11 в 10:21

На Донетчине продолжаются работы по строительству газопровода для Авдеевки и близлежащих сел. Трубопровод пройдет от Очеретино и обеспечит бесперебойное газоснабжение.

По информации пресс-службы ДонОВГА, сейчас уже подготовлено 7780 метров траншеи для прокладки газопровода и сварено 5400 метров труб. Строители ведут работы одновременно на двух направлениях.

«Бригады работают на 6 сварочных аппаратах, помогают и подсобники - жители Авдеевки. Все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее завершить работы и подать газ в город и окрестные села. Дал задание подрядчику и департаменту, курирующему строительство, увеличить количество сварочных аппаратов - их в области, правда, больше нет, поэтому будем искать в соседних областях. Авдеевка и поселки Ясиноватского района будут с газом - для этого прилагаем максимум усилий», - заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

Он отметил, что в ближайшее время к строительству газопровода присоединятся военные. Они предоставят необходимую технику и привлекут специалистов.

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2017-11-09 10:21:00
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