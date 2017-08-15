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СЦКК: на Донбассе договорились о «тишине» из-за масштабных пожаров в прифронтовых населенных пунктах

15.08 в 13:18

Вчера, 14 августа, масштабные пожары произошли в прифронтовых Авдеевке, Катериновке, Марьинке и Опытном. Возгорания случились из-за обстрелов и жаркой погоды.

Для того, чтобы потушить пожары, украинская и российская стороны СЦКК договорились о временном перемирии.

В пресс-службе украинской стороны СЦКК сообщают: «Украинская и российская стороны СЦКК во взаимодействии с представителями ОБСЕ и ГСЧС Украины обеспечили введение и удержание режима "Тишина" во время тушения пожара 14 августа в населенных пунктах Авдеевка, Катериновка, Марьинка и Опытное. Возгорания возникли вследствие как обстрела позиций сил АТО силами НЗФ ОРДО, так и самовозгорания или перебрасывания огня с прилегающих полей».

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2017-08-15 13:18:00
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