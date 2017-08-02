СЦКК: Водяное под Мариуполем обстреляли из РСЗО

Украинская сторона СЦКК сообщает о том, что вчера, 1 августа, около 8 часов окрестности поселка Водяное вблизи Мариуполя обстреляли из запрещенных минскими договоренностями четырехствольных реактивных систем залпового огня.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

В СЦКК добавляют, что пусковую установку этого оружия сделали более мобильной, смонтировав ее в кузове грузовика «КамАЗ».