СЦКК: жилые кварталы Зайцево у КПВВ «Майорск» попали под обстрел, пробита крыша дома

Вчера, 1 августа, около 22:00 район КПВВ «Майорск» попал под обстрел. На линии огня оказались и жилые кварталы Зайцево.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба АТО.

Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате в жилом доме пробита крыша, осколками посечены стены.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.