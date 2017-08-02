Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

СЦКК: жилые кварталы Зайцево у КПВВ «Майорск» попали под обстрел, пробита крыша дома

2.08 в 14:46

Вчера, 1 августа, около 22:00 район КПВВ «Майорск» попал под обстрел. На линии огня оказались и жилые кварталы Зайцево.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба АТО.

Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате в жилом доме пробита крыша, осколками посечены стены.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

/uploads/news/964x620/VvK6FX4b.jpg
/uploads/news/964x620/uYfKvdC8.jpg
/uploads/news/964x620/Gl2Gpu3H.jpg
/uploads/news/964x620/u16M1aZp.jpg
/uploads/news/964x620/eUR0AnUl.jpg
2017-08-02 14:46:00
Важные новости
Межигорье вернули государству
2.08 в 15:43
Новоназначенный глава Госпогранслужбы собирается на Донбасс
2.08 в 15:27
Лента новостей
Межигорье вернули государству
2.08 в 15:43
Новоназначенный глава Госпогранслужбы собирается на Донбасс
2.08 в 15:27
Официально: в Украине продлили действие «металлургического закона»
2.08 в 15:16
Минобороны: в зоне АТО один военный погиб, двое – получили ранения
2.08 в 15:06
СЦКК: жилые кварталы Зайцево у КПВВ «Майорск» попали под обстрел, пробита крыша дома
2.08 в 14:46
В Украине сегодня отмечают День ВДВ
2.08 в 14:24
На Луганщине ранена мирная жительница
2.08 в 14:15
В Мариуполе перекроют Приморский бульвар
2.08 в 13:51