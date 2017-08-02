СЦКК: жилые кварталы Зайцево у КПВВ «Майорск» попали под обстрел, пробита крыша дома
2.08 в 14:46
Вчера, 1 августа, около 22:00 район КПВВ «Майорск» попал под обстрел. На линии огня оказались и жилые кварталы Зайцево.
Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба АТО.
Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате в жилом доме пробита крыша, осколками посечены стены.
К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.
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2017-08-02 14:46:00
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