Субсидии безработным гражданам будут ограничивать

По информации ZN.UA, на правительственном портале страницы в Facebook опубликовано сообщение по разъяснению причины при начислении субсидии на жилищно-комунальные услуги - засчитывать два прожиточных минимума в доходы.

Поясняется, что с 1 мая 2017 года в доходы неработающего гражданина учитывается два прожиточных минимума – 3248 гривен. Такое решение принято государством для выравнивания социальной справедливости между безработными, которые, не имея доходов, находят способы выживания (то есть работают неофициально, получая неучтённые доходы), и действительно нуждающимися гражданами.

В сообщении так и сказано: „Неофициальные доходы получает огромное количество украинских домохозяйств. Не платя ничего в Государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг - субсидию - в максимальном размере“.

Далее идёт добавление: „Поэтому, если человек трудоспособного возраста не работает, не служит в армии, не учится, ему при оформлении субсидии с 1 мая 2017 года засчитывается не более двух прожиточных минимумов - 3248 гривен“.

В Кабинете министров уточнили, что это касается только трудоспособных лиц. Кроме этого, в сообщении содержится: „Решение о зачислении 2-х прожиточных минимумов людям трудоспособного возраста при оформлении субсидии призвано стимулировать население к труду и официальному трудоустройству. Таким образом государство борется с теневой экономикой и скрытой занятостью“.





Так-то оно так, бороться с теневой экономикой необходимо, конечно, но… Так ли в нашем государстве много создано рабочих мест, тем более официальных? Ведь очень много граждан, особенно молодёжь, постоянно ищет трудоустройство, но зачастую его не находит. Поэтому приходится жить на иждивении близких и родственников.

А у нас принято всех „чесать под одну гребёнку“ – раз безработный, значит получает „левые“ доходы… В большинстве случаев это не так.

А вот у граждан, которым по закону полагается субсидия, возникают свои вопросы к государству: почему в этом году на летний период никому не начислены субсидии? Ведь даже в летний период затраты на энергоресурсы превышают норму, озвученную Кабмином в 1,5 – 2 раза… А ведь происходит это опять же по вине государства, из-за многократного увеличения тарифов…

И у людей вызывает обоснованное опасение тот факт, что если они будут не в состоянии летом оплатить квитанции по счётчикам в полном размере, как им и приходится сейчас оплачивать, то им и на зимний период не дадут субсидию? Не к этому ли идёт дело? Эти вопросы постоянно задают наши читатели, но, похоже, они так и останутся риторическими…