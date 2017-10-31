Суркис и его темники против ФФУ

В последнее время появилась новая тенденция в украинском футболе. А именно – война «Динамо» против ФФУ. Началось все с отказа киевлян ехать в Мариуполь и продолжается по сей день.

Причины тогдашнего поведения «Динамо» вообще не ясны. Чистой воды вредительство, при чем самим себе в первую очередь. Чем дальше, тем было яснее, что отступать никто не хочет. Братья Суркисы уперлись и «Динамо», единственное из всех команд УПЛ, не явилось на игру в Мариуполь.

Репутационные потери были большие – от решения Суркисов отреклись даже ультрас клуба, выразившие желание ехать в Мариуполь. На братьев обрушилась вся футбольная общественность, а глава Мариупольской федерации футбола назвал Суркиса-старшего(так как де-факто в «Динамо» и поныне заведует он) «главным футбольным сепаратистом». Подхватили его слова и болельщики по всей Украине. Во время матча Украина-Хорватия на трибуне был вывешен баннер с текстом: ”Scurkis SEPAR. Маріуполь – це Україна”. Затем, полотно начало кочевать по стадионам Украины. Сначала появилось в Кропивницком на матче «Зирки», потом в Мариуполе. На трибунах в Харькове появился похожий баннер: «Суркіс – зрадник. Маріуполь – це Україна”. Скорее всего – это новый флеш-моб в украинском футболе и баннер будет всплывать во время каждого тура УПЛ на каком-то из стадионов.

Оскорбленный поступком столичного клуба, Журавлев (глава мариупольского футбола – прим.авт) дело так не оставил. Он подал запрос в ФФУ и обнаружил, что во время пролонгации полномочий Григория Суркиса в УЕФА не было ни писем коллективных членов федерации, ни решения Исполкома о его выдвижении на второй срок. Иными словами – Украина Суркиса не выдвигала. Журавлев написал официальное письмо на имя Александра Чеферина с просьбой провести проверку и выяснить – на основании каких документов Григорий Михайлович переизбирался. А в печерской прокуратуре, тем временем, по факту обращения мариупольского чиновника завели уголовное производство по статье «подделка документов, печатей, бланков», которая подразумевает наказание на срок до 3-х лет лишения свободы.

По информации некоторых источников, Суркис старается как можно быстрее закрыть дело через связи в печерской прокуратуре, однако пока тщетно. Вместе с тем: «Лучшая оборона – это нападение». Руководствуясь именно этой фразой, Суркис действует сегодня. По «темникам Васильева» (словосочетание, известное со времен Администрации Президента под руководством Медведчука, когда СМИ раздавались указания по подаче той или иной информации. Курировал процесс Сергей Васильев - прим. авт) начались информационные вбросы на чиновников из Дома Футбола, чтобы отвлечь внимание от уголовного преследования вице-президента УЕФА.

Так, например, всю прошлую неделю СМИ один за другим перепечатывали информацию о якобы уголовном деле касательно главы КДК Андрея Шумилова. Однако он официально заявил, что не является фигурантом уголовных производств. В отличии от самого Суркиса. От кого исходят новости – догадаться нетрудно. Едва ли не первым сайтом, где появилась информация по Шумилову, был ресурс dynamo.kiev.ua. И все это происходит как раз накануне рассмотрения апелляции «Динамо» по Мариуполю.

Таким образом, за счет давления на Дом Футбола, Суркис-старший пробует решить сразу несколько задач:

1. Отвлечь внимание от уголовного преследования.

2. Подпортить имидж федерации футбола за принципиальную позицию по матчу с ФК «Мариуполь».

3. Оказать давление перед рассмотрением апелляции ФК «Динамо» и повлиять на решение.

4. «Заглушить» еще одну малоприятную информацию – «Динамо» Киев имеет задолженность перед ФК «Базель» в размере 4,500 000 евро. А значит, незаконно выступает как в УПЛ, так и в Лиге Европы.

Последняя новость и вовсе стала громом среди ясного неба. Если информация о долгах подтвердится, то это будет самый громкий скандал со времен «Шуб для Лопеса Ньето». Как передает i24.com.ua, в УЕФА уже отреагировали и написали письмо в ФФУ, в котором выразили обеспокоенность тем фактом, что несмотря на огромные долги, клуб прошел аттестацию и получил лицензию на выступление в сезоне 17/18. Однако, как оказалось, в отчетных документах предоставленных «Динамо», информации о задолженностях не было. Ее просто скрыли. По ассоциации с выдвижением Григория Михайловича в 2015-м, цепочка вполне связывается. Почерк тот же – фальсификация документов, подлог и так далее…

Кстати – это второй финансовый скандал, связанный с «Динамо» за последний год. Точнее, с Суркисами. Ранее появлялась информация о том, что канал «2+2» должен УЕФА более полутора миллионов евро за трансляцию еврокубков в сезонах 13/15 годов. Канал, где часть акций принадлежит братьям Суркисам, должен колоссальную сумму структуре. Где старший брат – вице-президент.

В общем, динамовское руководство обрастает проблемами со всех сторон, таща на дно вместе с собой и великий бренд. И как агония воспринимаются сегодня попытки облить грязью футбольных чиновников, еще и так топорно. Атаки совершаются именно на тех людей, кто пошел наперекор воле Суркисов. Вместе с тем, если и подделка документов и долг телеканала будут доказаны в судебном порядке, то «Динамо» может на долгое время лишиться еврокубков, а Игорь и Григорий Суркис – свободы.