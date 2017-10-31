Сына Авакова задержали по подозрению в растрате бюджетных средств, НАБУ вручило подозрение

Сына главы МВД Украины Александра Авакова задержали. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили ему о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о закупке рюкзаков для Национальной гвардии в конце 2014 – в начале 2015 года. По версии следствия, они были приобретены по цене, существенно выше средне рыночной.

Сегодня НАБУ уже задержало троих человек по данному делу: экс-замминистра, представителя фирмы-победителя тендера и еще одного частного лица. Как сообщали СМИ, среди задержанных - Александр Аваков и Сергей Чеботарь, ранее работавший заместителем министра внутренних дел.

Также 31 октября НАБУ провело обыски у возможных фигурантов дела. Сам Арсен Аваков подтвердил, что к его сыну пришли с обысками.

При этом в пресс-службе МВД заявили, что информация о незаконных сделках при закупках рюкзаков является недостоверной и ее цель - дискредитация ведомства.