Театральную площадь в Мариуполе украсит национальный узор

Театральную площадь перед зданием Драмтеатра украсит национальный украинский узор, выложенный из цветной ФЭМ-плитки. Работы по созданию узора выполняют два человека.

По сообщению подрядчиков, после укладки новой плитки здесь будет установлена арт-инсталляция в виде дерева. Его разместят в центре композиции.

Напомним, в Мариуполе в честь годовщины «Зеленого центра Метинвест» появится Дерево Единения.