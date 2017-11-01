Театральную площадь в Мариуполе украсит национальный узор
1.11 в 09:35
Театральную площадь перед зданием Драмтеатра украсит национальный украинский узор, выложенный из цветной ФЭМ-плитки. Работы по созданию узора выполняют два человека.
По сообщению подрядчиков, после укладки новой плитки здесь будет установлена арт-инсталляция в виде дерева. Его разместят в центре композиции.
Напомним, в Мариуполе в честь годовщины «Зеленого центра Метинвест» появится Дерево Единения.
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2017-11-01 09:35:00