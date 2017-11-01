Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Театральную площадь в Мариуполе украсит национальный узор

1.11 в 09:35

Театральную площадь перед зданием Драмтеатра украсит национальный украинский узор, выложенный из цветной ФЭМ-плитки. Работы по созданию узора выполняют два человека.

По сообщению подрядчиков, после укладки новой плитки здесь будет установлена арт-инсталляция в виде дерева. Его разместят в центре композиции.

Напомним, в Мариуполе в честь годовщины «Зеленого центра Метинвест» появится Дерево Единения.

/uploads/news/964x620/5xTbpmuK.JPG
/uploads/news/964x620/RALvA04e.JPG
/uploads/news/964x620/HLHImvG1.JPG
/uploads/news/964x620/iIWtUMfK.JPG
/uploads/news/964x620/tS9F5FxQ.JPG
2017-11-01 09:35:00
Важные новости
В районных больницах Донетчины впервые начало появляться современное медоборудование
1.11 в 10:22
Для замены старых автобусов и трамваев Мариуполь закупит почти 30 новых единиц транспорта
1.11 в 09:58
Лента новостей
В районных больницах Донетчины впервые начало появляться современное медоборудование
1.11 в 10:22
Для замены старых автобусов и трамваев Мариуполь закупит почти 30 новых единиц транспорта
1.11 в 09:58
Театральную площадь в Мариуполе украсит национальный узор
1.11 в 09:35
В центре Мариуполя демонтируют большой неработающий электронный экран
1.11 в 09:24
Кому сегодня в Мариуполе отключат холодную воду
1.11 в 08:59
Подрыв полковника СБУ в Мариуполе: задержана подозреваемая, опубликовано видео совершения теракта
1.11 в 08:42
Передовая на Приморском направлении под огнем артиллерии, ранены трое военных
1.11 в 08:09
Левобережье Мариуполе почти на сутки останется без воды. Жителям рекомендуют сделать запасы
31.10 в 20:33