Технические сбои привели к росту очередей в мариупольских офисах ДТЭК

Жители Мариуполя ощутили значительные проблемы по внесению данных для оплаты за потреблённую электроэнергию в октябре.

Напомним, по новым правилам, показания должны вноситься 1 числа каждого месяца. В связи с очередным сбоем в работе электронных интернет-кабинетов клиентов, а также сбоем телефонной связи, жителям города пришлось обращаться напрямую в офисы обслуживания «ДТЭК Донецкоблэнерго», что привело к росту очередей.

По информации пресс-службы компании, только 31 октября около 250 клиентов прибыли для внесения данных о показаниях счётчика. Кроме того, более 90 мариупольцев пришли для сверки платежей. Уже 1 ноября более 450 клиентов передали свои показания ЦОК. Всего 31 октября – 1 ноября около 630 мариупольцев внесли показания для оплаты. По информации представителей компании, на данный момент сбои в работе оборудования устранены и ситуация постепенно нормализуется.