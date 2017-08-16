Телеведущий Мочанов призывает юношей из «Динамо» все-таки сыграть в Мариуполе: «Готов ехать за рулём автобуса»

Как сообщалось ранее, родители ребят из юношеских команд киевского «Динамо» боятся отпускать своих детей в Мариуполь, где они должны сыграть с местными командами перед матчем основного состава. Они опасаются за безопасность своих сыновей.

На это письмо отреагировал известный телеведущий, спортсмен и волонтер Алексей Мочанов. Он записал видеообращение к ребятам и отметил: «Не позорьте своих Мальчишек, Родители. Играть в футбол в Мариуполе - это не одно и то же, что стоять насмерть в "матче смерти" на четырёх сотнях километров линии соприкосновения от Станицы Луганской до Широкино. Мариуполь - обычный классный родной гостеприимный город на берегу Азовского моря, где живут простые мирные украинцы и ждут в гости Футбол. Большой Футбол. Великий».

Мочанов сам собирается ехать в Мариуполь и заявляет: «Готов ехать за рулём или пассажиром в любом автобусе, который везёт пацанов на игру и обратно. Быть на стадионе за воротами или у скамейки запасных. Чтобы показать всю бессмысленность разговоров и писем ни о чём. Марик - это обычная родная Украина».