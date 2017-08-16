Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Телеведущий Мочанов призывает юношей из «Динамо» все-таки сыграть в Мариуполе: «Готов ехать за рулём автобуса»

16.08 в 10:57

Как сообщалось ранее, родители ребят из юношеских команд киевского «Динамо» боятся отпускать своих детей в Мариуполь, где они должны сыграть с местными командами перед матчем основного состава. Они опасаются за безопасность своих сыновей.

На это письмо отреагировал известный телеведущий, спортсмен и волонтер Алексей Мочанов. Он записал видеообращение к ребятам и отметил: «Не позорьте своих Мальчишек, Родители. Играть в футбол в Мариуполе - это не одно и то же, что стоять насмерть в "матче смерти" на четырёх сотнях километров линии соприкосновения от Станицы Луганской до Широкино. Мариуполь - обычный классный родной гостеприимный город на берегу Азовского моря, где живут простые мирные украинцы и ждут в гости Футбол. Большой Футбол. Великий».

Мочанов сам собирается ехать в Мариуполь и заявляет: «Готов ехать за рулём или пассажиром в любом автобусе, который везёт пацанов на игру и обратно. Быть на стадионе за воротами или у скамейки запасных. Чтобы показать всю бессмысленность разговоров и писем ни о чём. Марик - это обычная родная Украина».

/uploads/news/964x620/JGG2lr1t.jpg
2017-08-16 10:57:00
Важные новости
В Донецкой области разоблачили мошенников, которые украли у онкобольных детей более 100 тысяч гривен
16.08 в 11:59
В результате обстрела 5 населенных пунктов под Мариуполем остались без света
16.08 в 11:38
Лента новостей
В Донецкой области разоблачили мошенников, которые украли у онкобольных детей более 100 тысяч гривен
16.08 в 11:59
В результате обстрела 5 населенных пунктов под Мариуполем остались без света
16.08 в 11:38
В Донецкой области новый заместитель начальника полиции
16.08 в 11:22
Телеведущий Мочанов призывает юношей из «Динамо» все-таки сыграть в Мариуполе: «Готов ехать за рулём автобуса»
16.08 в 10:57
В Мариуполе сегодня чтят память жертв обстрела Сартаны (ДОПОЛНЕНО)
16.08 в 10:38
Мариуполь за деньги областного бюджета решает проблемы водоснабжения и ливневых стоков
16.08 в 10:17
Мариупольцы на блокпосту нахамили военным из Ивано-Франковска
16.08 в 09:57
Неизвестные совершили очередной «налёт» на Аллею детей войны в Мариуполе
16.08 в 09:33