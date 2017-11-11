Точка в споре ФК «Динамо» и «Мариуполь» до сих пор не поставлена

Вчера, 10 ноября, состоялось заседание Апелляционного комитета ФФУ по вопросу неявки киевского «Динамо» на матч в Мариуполь. Напомним: 18, 26, и 27 июля текущего года в Мариуполе должны были состояться матчи чемпионатов U-19, U-21 и УПЛ, но столичные команды не приехали в прифронтовой город, побоявшись за безопасность игроков и болельщиков.

За неявку зачисляется техническое поражение, но «Динамо» против этого решения.

Вчера Апелляционный комитет ФФУ заслушал позицию руководства «Динамо» и объявил перерыв для дополнительной обработки материалов дела.

По данным пресс-службы ФФУ, комитет продолжит свою работу во вторник, 14 ноября, в 14:00.