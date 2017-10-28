«Тонкая синяя линия» сблизит правоохранителей и обычных мариупольцев

В Мариуполе стартовал социальный проект «Тонкая синяя линия», цель которого - поддержка полицейских. Данное движение зародилось в США, когда общественность продемонстрировала поддержку семье погибшего офицера и полиции в целом.

В Украине проект запущен в Киеве и Мариуполе. В нашем городе «Тонкую синюю линию» первым поддержало одно из кафе. Отныне в заведении патрульные полицейские смогут воспользоваться дисконтным картам.

Основатель кафе ветеран АТО, доброволец Богдан Чабан отметил: "Обычно люди встречаются с полицейскими в двух случаях - если они нарушители или пострадавшие. Ни один из них не является положительным. Поэтому для полицейских очень важно понимать, что общество их поддерживает".

Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин поблагодарил за участие в проекте: "Это движение является чрезвычайно важным, ведь быть правоохранителем - задача не из легких, однако с такой поддержкой мы готовы ко всему".

На презентацию приехал и известный украинский журналист Андрей Куликов, который также подчеркнул важность инициативы: "Люди и полиция должны защищать и поддерживать друг друга".

Во время мероприятия появились другие желающие присоединиться к социальному движению.