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Трагическая смерть депутата от партии «Свобода»

26.08 в 20:04

По информации интернет-издания ternopil.te.ua, сегодня, 26 августа, трагически погиб депутат Тернопольского горсовета, член политической партии "Свобода", председатель постоянной комиссии городского совета по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка, регламента и депутатской деятельности Владимир Стаюра.

Пресс-служба партии "Свобода" разместила следующую информацию: «В субботу, 26 августа 2017 года, трагически оборвалась жизнь главы Тернопольской городской организации Всеукраинского объединения "Свобода", депутата Тернопольского городского совета Владимира Стаюра».

При этом подробности инцидента пока не разглашаются, известно лишь, что Стаюра погиб на 51 году жизни в результате несчастного случая на отдыхе в Египте.

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2017-08-26 20:04:00
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