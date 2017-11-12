Трамп хочет разрешить ситуацию в Украине с помощью России

Президент США Дональд Трампа заявил, что хочет решить конфликтные ситуации в Украине, Сирии и проблему Северной Кореи. Чтобы достичь в этом положительного эффекта, американцам необходимо наладить отношения с Россией. Об этом он написал в Twitter.

"Когда все ненавистники и глупые поймут, что хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Всегда игры в политику - плохо для нашей страны. Я хочу решить проблему Северной Кореи, Сирии, Украины, терроризма, и Россия может значительно помочь!", - написал Трамп.





Напомним, во время встречи на саммите во Вьетнаме Дональд Трамп и Владимир Путин немного обсудили ситуацию в Украине, но детального разговора не было.