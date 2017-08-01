Трамп подписал закон о введении новых санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает Интерфакс.

"Президент Трамп подписал документ о введении санкций против России. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств. Однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном", - сказал Пенс журналистами.

По его словам, закон о санкциях против России дает возможность президенту и Госдепу вести более гибкую политику. "Подписание конгрессом и президентом законопроекта о санкциях против России означает, что мы выступаем с единой позиции", - сказал Пенс.

Напомним, 25 июля, законопроект по санкциям был одобрен абсолютным большинством в Палате представителей конгресса. 27 июля сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за пакет ограничительных штрафных мер.

Согласно инициативе, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно.

Законопроект обязует президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Кроме России, в законе говорится о санкциях против Ирана и Северной Кореи.

Россия в ответ отобрала у США дачу в Москве и потребовала сократить на 755 человек американский дипломатический штат.

Отметим, что против этого закона выступает Евросоюз. Накануне Германия заявила, что новые санкции нарушают международное право и ставят под угрозу энергетичекую безопасность Европы.