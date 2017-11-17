Три рекорда и два «серебра»: успех мариупольца на мировом чемпионате по пауэрлифтингу
17.11 в 19:43
Чемпионат мира по пауэрлифтингу проходит в городе Плзень (Чехия). На соревнованиях сильнейших мужчин весом до 105 кг участвовали два атлета из Донбасса.
Так, мариуполец Александр Рубец и спортсмен из Луганщины Дмитрий Семененко устроили дуэль мировых рекордов, сообщает управление по вопросам физической культуры и спорта ДонОГА.
Украинцы вышли на помост в качестве фаворитов. В результате 21-летний Александр Рубец установил три рекорда и получил две серебряные награды - в сумме и приседаниях.
Чемпионом мира стал 29-летний Дмитрий Семененко, который трижды улучшил мировой рекорд и завоевал золотые медали в сумме и приседаниях, а также «бронзу» в жиме лежа.
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2017-11-17 19:43:00