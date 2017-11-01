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Три школы на Донетчине требуют закрыть: выявлены нарушения пожарной безопасности

1.11 в 17:44

Прокуратура требует закрыть три школы в Донецкой области. Речь идет о двух учебных заведениях в Славянске и одном – в Святогорске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, во время проверок в школах выявлено множество нарушений: отсутствуют системы пожарной сигнализации; не работают внутренние противопожарные водопроводы и пожарные краны; под скрытыми проводами, электророзетками и выключателями имеются горючие основания; нет освещения путей эвакуации, средств защиты, инструкций пожарной безопасности; на окнах закреплены решетки, а двери открываются не по направлению выхода.

"Учитывая то, что органами местного самоуправления длительное время не уделялось должного внимания состоянию указанных школ, прокуратурой принято решение обратиться в суд в интересах государства о признании незаконным бездействие учебных заведений и городских администраций, а также обязать привести школы в соответствии требованиям законодательства", - отметил руководитель Славянской местной прокуратуры Владимир Шилов.

Напомним, в сентябре в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. На тот момент в корпусе, где произошло возгорание, находились 42 ребенка. Трое из них погибли и трое были госпитализированы.

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2017-11-01 17:44:00
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