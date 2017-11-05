Трое правоохранителей из Мариуполя будут бороться за звание лучшего полицейского Донецкой области

Среди сотрудников уголовного розыска, следствия и участковых офицеров полиции в территориальных подразделениях проходит конкурс "Лучший в службе". Он проводится в несколько этапов, сообщили в областном главке.

Так, в ходе первого этапа следователи, участковые и оперативники сдали зачеты по теоретическим знаниям и перешли к практическим упражнениям. Полицейские соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, сдавали бег, преодолев дистанцию ​​в один километр, а также провели спарринги по рукопашному бою.

По подсчетам судей в финал конкурса выходят три сотрудника полиции от Мариупольского гарнизона. Следователь, участковый офицер и оперуполномоченный будут бороться за звание лучшего в службе полицейского Донецкой области. Финал состоится 21 ноября в День Достоинства и Свободы.