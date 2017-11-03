Цена на газ и земельная реформа: МВФ выдвинул Украине условия для получения транша

Международный валютный фонд выдвинул Украине 4 условия для получения очередного кредита. Это закон о приватизации, пенсионная реформа, создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ.

Об этом рассказал представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: «Условием для четвертого пересмотра программы является принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимы также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ - то постановление (№187), которое было принято в феврале правительством».

Кроме того, МВФ настаивает на принятии земельной реформы. «Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе», - пояснил представитель МВФ.

По его словам, Украина уже выполнила 2/3 программы.