Центр Мариуполя перегородили сетями и завалили песком: начат второй этап реконструкции площади

Начат второй этап реконструкции Административной площади в центре города. Пешеходная зона площади вдоль проспекта Мира перекрыта сетками. Проход граждан здесь запрещен.

Начато удаление старого асфальтового покрытия со стороны выхода из подземного перехода. Для укладки ФЭМ плитки на данный участок завезен песок и поддоны с плиткой.