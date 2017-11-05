Цены европейские, доходы – африканские…

Никому, похоже, уже не стоит пояснять, что цены на продукты питания в Украине ускоренными темпами стремятся в Европу, причём, не обращая абсолютно никакого внимания на понижающуюся покупательную способность граждан страны, темпы которой опережают ценовой галоп.

Сегодня, как впрочем, и предрекалось, на некоторые позиции продуктового ассортимента цены уже выше европейских, остальные неумолимо к ним стремятся…

К примеру, в соседней европейской стране – Польше, доходы граждан вчетверо опережают доходы украинского населения, а цены уже ниже украинских на некоторые продукты, в частности, на курятину.

А вот с ценами на куриные яйца (один из основных видов социальных продуктов) в Украине вообще постоянно происходят непонятные „качели“ – то они взлетают к небесам, то вдруг идут „на посадку“.

В данный момент они устремились с большим ускорением вверх. Об этом явлении рассказал директор ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко корреспонденту издания ГолосUA.

Вот как он поясняет сложившиеся обстоятельства: „Ситуация с ценами на яйца с наступлением осени в Украине повторяется из года в год. Как известно, у нас в стране 50% всего производства яиц производят в частном секторе. Поэтому, когда у них идёт активное производство, с конца весны до конца лета – до сентября, естественно, что цены промышленных производителей падают ниже себестоимости. В этом году отпускная цена падала до 6 грн. – это меньше, чем даже в 2014 году. Понятное дело, что себестоимость яиц на месте не стоит, она постоянно растёт. На это влияют экономические факторы - инфляция и все остальное. Разумеется, что промышленные производители практически 7 месяцев в году реализовывали свою продукцию ниже себе себестоимости. Для того чтобы им по году выйти хотя бы на минимальный уровень рентабельности 10-15%, они соответственно должны поднимать отпускные цены в зимний период, когда птица у населения не несётся и на рынке существенно падает предложение яиц. Поэтому мы, как правило, наблюдаем рост цен на яйца с сентября по март включительно“.

При этом он прогнозирует и дальнейшее повышение цен на этот важный и необходимый для всех продукт питания, но уже более скромными темпами – 7-8%.

Немного отличительная ситуация сложилась с ценами на куриное мясо, о чём говорит Сергей Михайлович: „Что касается мяса птицы, то ранее, как известно, у нас наблюдалась тенденция увеличения стоимости курятины приблизительно на 30% от начала года - в период июля-августа 2017-го. Это было связано в первую очередь с тем, что появилась тенденция подорожания мяса, изменились цены на свинину. Цены на свинину начали подниматься ещё в марте. Пик роста стоимости свинины наблюдался в июле-августе месяце. Тогда население «переключилось» на более дешёвое мясо – на курятину. И производители при тех объёмах, которые были в прошлом году, просто не могли покрыть этот дефицит мяса птицы. Соответственно, цена на курятину пошла вверх. Однако на сегодняшний день мы уже отмечает существенное снижение отпускных цен на мясо птицы. Думаю, что в ближайшее время – неделя-две - цена на курятину существенно понизится, потому что потребительские цены на мясо в целом уже значительно снижаются. Поэтому существенное снижение, как мы предполагаем, на мясо птицы произойдёт через неделю-полторы или дней через 10. Предположительно процентов на 10 курятина в цене упадёт“.

Как говорит эксперт, после резкого скачка цен на мясо птицы на 30%, спрос на него значительно упал, поэтому для поднятия продаж цены должны снижаться…

Посмотрим и понаблюдаем за украинским парадоксом, когда цены на яйца растут, а на птицу падают. Может быть увидим феномен, при котором цена десятка яиц сравняется с ценой килограмма мяса?

Похоже, ждать долго не придётся, особенно если сохранится такая тенденция с ростом цен на яйца.