Цены «кусаются», а качество оставляет желать лучшего: мариупольцы жалуются на разбавленный бензин на АЗС

В редакцию городского сайта «Мариупольские новости» все чаще обращаются автомобилисты, которые уверяют, что на некоторых автозаправках продают разбавленный бензин.

И это при том, что сейчас цены на топливо и так «кусаются», превращая автомобиль из средства передвижения в роскошь. А ведь бензин для машины – как для человека еда: чем хуже его качество, тем быстрее начнут выходить из строя транспортные «органы». А ремонт стоит еще дороже, чем топливо.

Поэтому автомобилистам стоит быть внимательными при выборе АЗС-«кормилицы». А мы, в свою очередь, предлагаем несколько рекомендаций экспертов, как распознать разбавленный бензин:

По цвету. Если есть такая возможность, наберите бензин в прозрачную тару и посмотрите на свет: не должно быть никаких примесей, а цвет — только бледно-желтый (исключение — сетевые заправки, на которых бензин подкрашивают специальными красителями-суданами для защиты от подделок). Простой анализ можно сделать и своими силами: добавьте в бензин марганцовки, и если он приобрел розовый цвет, значит, в нем есть примеси воды.

По запаху. Подозрение должен вызвать и необычный запах: например, можно унюхать нафталин, сероводород, меркоптановую серу (резкий запах сжиженного газа) — насторожить должен любой запах, который не характерен для нефтепродуктов.

На ощупь. Попробуйте капнуть бензином на руку — чистый продукт сушит кожу, а не размазывается жирным пятном — признак примеси дизтоплива.

...и дизтопливо:



По цвету и запаху. Как и в случае с бензином, признаком подделки является нетипичные цвет, запах: настоящий дизель чуть темнее подсолнечного масла и имеет приятный масляный запах, а темный цвет и вонь, как от мазута — признак подделки.

По внешнему виду. Если вы набрали дизель в прозрачную емкость, обратите внимание на дно — там не должно быть признаков воды или песчинок.

Особую осторожность нужно соблюдать зимой: даже при низкой температуре дизтопливо должно оставаться жидким, а любое сгущение либо наличие белых хлопьев — признак выпавших парафинов.

На ощупь. Дизтопливо должно быть маслянистым и жирным, если нет, — оно сильно разбавлено с бензином.