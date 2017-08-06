Цены на покупку двухкомнатных квартир в разных городах Украины в августе 2017 года

Узнать средние цены на двухкомнатные квартиры в домах старого жилого фонда разных регионов Украины можно из исследования, которое провело издание «domik.ua» и разместило facenews









В инфографике зафиксированы средние цены на двухкомнатные жилые объекты в многоквартирных домах старого жилого фонда Украины. В отдельных случаях стоимость может несколько отличаться, поскольку зависит от ремонта, локации и этажа расположения объекта.





Самая высокая стоимость квартир зафиксирована в Киеве. Приобрести двухкомнатное жилье в многоквартирных домах старой постройки здесь можно в среднем за $35000. Столь же высокие цены обнаружены в старых домах Одессы — $30000.

Не слишком отличаются цены и в центральных областях Украины. Наиболее высокие показатели прослеживаются в Днепре — 23000$. Сотолько же (23000$) стоят квартиры в многоквартирных домах старой постройки Харькова.

В Западной части Украины средние цены на покупку двухкомнатных квартир в многоквартирных домах старого жилого фонда варьируются в пределах $13000 - $25000. Самое дорогое жилье выставлено на продажу во Львове — $25000. Наименьшие показатели отмечены в Ивано-Франковске и Хмельницком — $13000.

В Восточной части Украины купить двухкомнатный жилой объект по приемлемой цене можно в Запорожье — за $14000.

В Южной части Украины наиболее недорогие двухкомнатные квартиры продаются в Херсоне — $14000.

В Северной части Украины наивысшая средняя стоимость жилья зафиксирована в Сумах — $16000. Доступные по цене двухкомнатные квартиры можно приобрести в многоквартирных домах старого жилого фонда Чернигова — за $13500.

В Мариуполе «двушка» на вторичном рынке недвижимости стоит 10000 $ - $14000 (прим.редакции)