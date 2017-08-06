Цены на продукты снизятся

Чем благополучнее страна, тем дешевле продуктовая корзина ее граждан. Однако несмотря на очень низкий уровень среднемесячной заработной платы в Украине (227 евро), по сравнению со странами Европы цены на отдельные товарные позиции в нашей стране значительно выше. Об этом сообщили в Экономическом дискуссионном клубе по результатам проведенного мониторинга, пишет hyser.com.ua

Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) прогнозирует, что в августе цены на продукты, в том числе заметно подорожавшую в последнее время свинину, будут снижаться. Исключением остается только молоко, средняя цена которого возрастет в пределах 3-5%.