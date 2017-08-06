Цены на продукты снизятся
6.08 в 08:53
Чем благополучнее страна, тем дешевле продуктовая корзина ее граждан. Однако несмотря на очень низкий уровень среднемесячной заработной платы в Украине (227 евро), по сравнению со странами Европы цены на отдельные товарные позиции в нашей стране значительно выше. Об этом сообщили в Экономическом дискуссионном клубе по результатам проведенного мониторинга, пишет hyser.com.ua
Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) прогнозирует, что в августе цены на продукты, в том числе заметно подорожавшую в последнее время свинину, будут снижаться. Исключением остается только молоко, средняя цена которого возрастет в пределах 3-5%.
- «Август для потребителей станет наиболее благоприятным, поскольку цены на большинство единиц потребительской корзины снизятся. Даже мясо, цена на которое росла с начала года и была такой болезненной для потребителей, пока стабилизируется и ближе к концу августа начнет постепенно снижаться», – прокомментировал эксперт аграрных рынков Евгений Дворник.
/uploads/news/964x620/KN8YsL9W.jpg
2017-08-06 08:53:00
Важные новости