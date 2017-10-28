Турчинов побывал на передовой в АТО и приказал усилить меры безопасности из-за больших потерь

Секретарь СНБО Александр Турчинов побывал в зоне проведения АТО, где провел с военным руководством совещание по готовности военнослужащих к выполнению боевых задач в зимний период.

Кроме того, обсуждался вопрос обеспечения передовых позиций оружием и военной техникой.

Секретарь СНБО также поручил усилить меры безопасности по сохранению жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянных вооруженных провокаций противника. Такое решение принято из-за значительных потерь, которые состоялись два дня назад (4 погибших, 4 раненых).

После совещания Турчинов выехал на передовые рубежи в район Светлодарской дуги.