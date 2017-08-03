Турчинов приехал в Донецкую область
3.08 в 16:22
Сегодня, 3 августа, в Донецкую область прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Сейчас он находится с рабочим визитом в Покровске. Его цель – проверить работу первой опытной установки комплексной системы информационного противодействия, пишет ddk.dn.ua.
Кроме того, секретарь СНБО провел рабочее совещание в Покровской городском совете. Здание мэрии в это время оцепили военные.
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2017-08-03 16:22:00
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3.08 в 16:02