Турчинов приехал в Донецкую область

Сегодня, 3 августа, в Донецкую область прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Сейчас он находится с рабочим визитом в Покровске. Его цель – проверить работу первой опытной установки комплексной системы информационного противодействия, пишет ddk.dn.ua.

Кроме того, секретарь СНБО провел рабочее совещание в Покровской городском совете. Здание мэрии в это время оцепили военные.