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У детского санатория в Мариуполе появилась опасная западня

6.11 в 13:04

Спуск к морю, ведущий от детского областного костно-туберкулёзного санатория в Мариуполе, стал опасен для жизни и здоровья горожан. Любителей прогулок по свежему воздуху на популярном спуске поджидает технический колодец, с которого похищена крышка. Любой зазевавшийся прохожий может оказаться в глубоком колодце, наткнувшись в нем на торчащую кленовую ветку.

К сожалению, в профильных службах города отсутствуют постоянно действующие подразделения, занимающиеся ежедневным мониторингом состояния технических колодцев. Это приводит к тому, что люки остаются открытыми по несколько недель, а порой месяцев, пока их не обнаружат коммунальщики. Или пока местные жители не сообщат о ситуации на конкретном участке.

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2017-11-06 13:04:00
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