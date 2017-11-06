У детского санатория в Мариуполе появилась опасная западня

Спуск к морю, ведущий от детского областного костно-туберкулёзного санатория в Мариуполе, стал опасен для жизни и здоровья горожан. Любителей прогулок по свежему воздуху на популярном спуске поджидает технический колодец, с которого похищена крышка. Любой зазевавшийся прохожий может оказаться в глубоком колодце, наткнувшись в нем на торчащую кленовую ветку.

К сожалению, в профильных службах города отсутствуют постоянно действующие подразделения, занимающиеся ежедневным мониторингом состояния технических колодцев. Это приводит к тому, что люки остаются открытыми по несколько недель, а порой месяцев, пока их не обнаружат коммунальщики. Или пока местные жители не сообщат о ситуации на конкретном участке.