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У галереи деревянной скульптуры Георгия Короткова в Мариуполе произошла авария на трубопроводе

8.08 в 18:44

На проспекте Металлургов, 7 порыв трубопровода превратил спуск к морю в реку. Поток воды вырвался из разорванной трубы и устремился к проспекту Нахимова.

Авария у музея известного мариупольского художника стала причиной затопления потоками воды всей территории пешеходного тротуара от музея до перекрёстка с проспектом.

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2017-08-08 18:44:00
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