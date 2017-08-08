У галереи деревянной скульптуры Георгия Короткова в Мариуполе произошла авария на трубопроводе

На проспекте Металлургов, 7 порыв трубопровода превратил спуск к морю в реку. Поток воды вырвался из разорванной трубы и устремился к проспекту Нахимова.

Авария у музея известного мариупольского художника стала причиной затопления потоками воды всей территории пешеходного тротуара от музея до перекрёстка с проспектом.