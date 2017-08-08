У галереи деревянной скульптуры Георгия Короткова в Мариуполе произошла авария на трубопроводе
8.08 в 18:44
На проспекте Металлургов, 7 порыв трубопровода превратил спуск к морю в реку. Поток воды вырвался из разорванной трубы и устремился к проспекту Нахимова.
Авария у музея известного мариупольского художника стала причиной затопления потоками воды всей территории пешеходного тротуара от музея до перекрёстка с проспектом.
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2017-08-08 18:44:00
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