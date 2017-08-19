Сегодня, 19 августа, в районе кинотеатра "Савона" произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями, один из которых работал в режиме "Такси", а за рулём второго автомобиля находилась беременная женщина.

К счастью, обошлось без жертв, повреждения людей и техники выясняются.