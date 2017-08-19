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У Кинотеатра "Савона" произошло дорожно-транспортное происшествие

19.08 в 20:48

Сегодня, 19 августа, в районе кинотеатра "Савона" произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями, один из которых работал в режиме "Такси", а за рулём второго автомобиля находилась беременная женщина.

К счастью, обошлось без жертв, повреждения людей и техники выясняются.

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2017-08-19 20:48:00
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