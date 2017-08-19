У Кинотеатра "Савона" произошло дорожно-транспортное происшествие
19.08 в 20:48
Сегодня, 19 августа, в районе кинотеатра "Савона" произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями, один из которых работал в режиме "Такси", а за рулём второго автомобиля находилась беременная женщина.
К счастью, обошлось без жертв, повреждения людей и техники выясняются.
/uploads/news/964x620/OiMjhzfQ.JPG
/uploads/news/964x620/Q8cHVmvX.JPG
/uploads/news/964x620/6gaiWOvo.JPG
/uploads/news/964x620/MDYd4H5N.JPG
/uploads/news/964x620/ng546HQW.JPG
/uploads/news/964x620/5mtSopCV.JPG
/uploads/news/964x620/Gg3MF9qU.JPG
/uploads/news/964x620/hxvIS1e6.JPG
/uploads/news/964x620/n2Yp020o.JPG
2017-08-19 20:48:00
Важные новости