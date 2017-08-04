У малоимущих владельцев дач появилась возможность оформлять субсидии

В Украине начали действовать обновлённые правила для оформления субсидий на оплату всех жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает «ТСН», льготы для использования энергоресурсов на даче благодаря новым правилам будет легко оформить.

Что для этого понадобится, так это подача соответствующего заявления в местное управление социальной защиты населения (УСЗН) и декларации о доходах.

Кроме того, изменено время действия предоставленной льготы – вместо ранее действующего периода в 6 месяцев, отныне субсидия будет предоставляться на год.

При оформлении государственной помощи, управления соцзащиты будут учитывать „чистые“ доходы, иными словами те, которые остаются после уплаты налогов.

Субсидии на загородный дом или дачу будут финансироваться по той же схеме, что и на квартиру – из местных бюджетов.

Известно, что в Украине получателями субсидий числится каждая третья семья – это более 4,3 миллионов домохозяйств. По признанию чиновников, без государственной помощи оплатить многократно возросшие коммунальные услуги, значительная часть граждан не в состоянии. Поэтому количество претендентов на льготу от государства не иссякает…

Но… согласно новым нормам, при двухмесячной задолженности за жилищно-коммунальные услуги, начисление субсидии останавливается до полного её погашения.





Как пояснила этот момент замначальника управления труда и социальной защиты населения Святошинской райгосадминистрации Киева Галина Кравченко: „Если долг идёт больше двух месяцев, значит, с каждым должником мы работаем - этот долг должны или уплатить полностью, или составить договор на реструктуризацию этого долга. Если есть конкретные обстоятельства в семье, заявление выносится на рассмотрение районной комиссии. Каждая семья имеет свои индивидуальные проблемы, подходим к каждому индивидуально“. По такой схеме действуют повсеместно.

При этом в Министерстве социальной политики надеются на уменьшение количества претендующих на субсидии за счёт роста минимальной заработной платы, дающей возможность большему количеству украинских граждан самостоятельно оплачивать коммуналку…

В итоге получается, что даже тем, кому зарплату и увеличили, потеряют больше, чем приобретут – субсидии им отменят…