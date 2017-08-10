У Мариуполя появились подшефные воинские части

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который привязывает воинские части к местным органам власти и самоуправления. В пресс-службе главы государства сообщают: «Этим указом уточняется перечень воинских частей ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и органы местной государственной власти и местного самоуправления, которые берут шефство над ними».

Под шефством Донецкой ОГА и Мариупольского горсовета (по согласию) отныне будут военные части А0989, 3057 и 1472.