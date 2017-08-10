У Мариуполя появились подшефные воинские части
10.08 в 09:42
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который привязывает воинские части к местным органам власти и самоуправления. В пресс-службе главы государства сообщают: «Этим указом уточняется перечень воинских частей ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и органы местной государственной власти и местного самоуправления, которые берут шефство над ними».
Под шефством Донецкой ОГА и Мариупольского горсовета (по согласию) отныне будут военные части А0989, 3057 и 1472.
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2017-08-10 09:42:00
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