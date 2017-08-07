У пешеходного перехода в Мариуполе опасная западня может стать причиной травм
7.08 в 20:55
На проспекте Мира у Театрального сквера был демонтирован большой незаконный рекламный билборд. Опорную трубу во время сноса щита срезали таким образом, что сейчас её нижняя часть возвышается над поверхностью асфальта.
Препятствие может в любой момент стать причиной травмирования прохожих, переходящих дорогу, как от Театрального сквера на левую сторону проспекта Мира в сторону улицы Греческой, так и при движении обратно.
Помимо этого, обрезок представляет собой яму глубиной до 80 мм и диаметром 200 мм. В настоящее время её превратили в урну, куда бросают мусор. Таким образом, на данном участке города появился объект, который не только портит эстетический вид, но и стал опасной западнёй для горожан.
/uploads/news/964x620/uCsyJ7PS.JPG
/uploads/news/964x620/5VUKAC7r.JPG
/uploads/news/964x620/5DoGcjYH.JPG
/uploads/news/964x620/FdHS7ZfO.JPG
2017-08-07 20:55:00
Важные новости
7.08 в 19:52