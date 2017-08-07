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У пешеходного перехода в Мариуполе опасная западня может стать причиной травм

7.08 в 20:55

На проспекте Мира у Театрального сквера был демонтирован большой незаконный рекламный билборд. Опорную трубу во время сноса щита срезали таким образом, что сейчас её нижняя часть возвышается над поверхностью асфальта.

Препятствие может в любой момент стать причиной травмирования прохожих, переходящих дорогу, как от Театрального сквера на левую сторону проспекта Мира в сторону улицы Греческой, так и при движении обратно.

Помимо этого, обрезок представляет собой яму глубиной до 80 мм и диаметром 200 мм. В настоящее время её превратили в урну, куда бросают мусор. Таким образом, на данном участке города появился объект, который не только портит эстетический вид, но и стал опасной западнёй для горожан.

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2017-08-07 20:55:00
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