У площади Воинов-освободителей в Мариуполе возник детский мини-городок
31.07 в 11:59
В Приморском парке у площади Воинов-освободителей появился мини-комплекс для малышей. Обычно, в выходные и праздничные дни на аллее, ведущей от площади к морю, собирается большое количество отдыхающих с детьми. Но кроме лавочек на данном участке для них больше ничего не было. Новый детский уголок оборудован двумя горками, яркими лестницами, песочницей. Нужно отметить, что пока песочница без песка.
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2017-07-31 11:59:00