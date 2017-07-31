У площади Воинов-освободителей в Мариуполе возник детский мини-городок

В Приморском парке у площади Воинов-освободителей появился мини-комплекс для малышей. Обычно, в выходные и праздничные дни на аллее, ведущей от площади к морю, собирается большое количество отдыхающих с детьми. Но кроме лавочек на данном участке для них больше ничего не было. Новый детский уголок оборудован двумя горками, яркими лестницами, песочницей. Нужно отметить, что пока песочница без песка.