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У Центрального рынка Мариуполя завершили установку нового остановочного павильона

25.10 в 14:58

Полностью завершены работы по замене пунктов ожидания городского транспорта на остановке «Центральный рынок» у перекрёстка проспекта Металлургов с улицей Николаевской.

Здесь установлены два прозрачных навеса, смонтированы лавочки, доска объявлений, ящик для песка. На остановке размещена информация о схемах движения транспорта. Также завершены работы по укладке на остановке тротуарной ФЭМ плитки.

Напомним, что ранее в эксплуатацию было введено остановочное оборудование на остановке, расположенной через дорогу, непосредственно у входа в рынок.

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2017-10-25 14:58:00
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