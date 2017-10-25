У Центрального рынка Мариуполя завершили установку нового остановочного павильона
25.10 в 14:58
Полностью завершены работы по замене пунктов ожидания городского транспорта на остановке «Центральный рынок» у перекрёстка проспекта Металлургов с улицей Николаевской.
Здесь установлены два прозрачных навеса, смонтированы лавочки, доска объявлений, ящик для песка. На остановке размещена информация о схемах движения транспорта. Также завершены работы по укладке на остановке тротуарной ФЭМ плитки.
Напомним, что ранее в эксплуатацию было введено остановочное оборудование на остановке, расположенной через дорогу, непосредственно у входа в рынок.
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2017-10-25 14:58:00
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25.10 в 20:14