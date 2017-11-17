У военных в Мариуполе появилась военная робототехника

Робот-пулемётчик и робот для доставки боеприпасов в зону боевых действий были продемонстрированы президенту Украины Петру Порошенко во время его вчерашнего посещения аэропорта Мариуполя.

Современные разработки боевой техники обеспечены специальным программным управлением, которое осуществляется дистанционно. Военные отметили, что использование роботов обеспечит снижение потерь во время боевых действий на фронте.

Помимо роботов, Петру Порошенко продемонстрировали большой арсенал вооружений, разработанных в Украине в последнее время - от пехотного вооружения до тяжёлой боевой техники.