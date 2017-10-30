Участникам АТО выделят землю в садовых товариществах и поселке Виноградное

Власти Мариуполя приняли решение о проведении инвентаризации земель в Виноградном для выделения участникам боевых действий.

Также планируется поиск неосвоенных участков в садоводческих товариществах Мариуполя для выделения земли участникам АТО. При этом товарищества, как юрлица, будут ликвидированы.

Об этом сообщил начальник управления земельных отношений Дмитрий Титов. По его словам, эти меры предпринимаются для обеспечения более 500 заявителей участками для строительства жилья.