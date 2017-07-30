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Участники трехсторонней группы завтра обсудят пытки украинки с инвалидностью в ЛНР

30.07 в 18:57

Завтра участники трехсторонней контактной группы проведут видеоконференцию, в ходе которой украинская сторона намерена поднять вопрос плена Людмилы Сурженко. Напомним, женщина с инвалидностью 16 дней провела в плену ЛНР, там ее пытали.

«Я рада, что Людмила, о судьбе которой мы поднимали вопрос на последней встрече в Минске и направляли соответствующие письма с просьбой предоставить информацию о ее месте нахождения (из ОРЛО традиционно отвечали, что им ничего не известно о задержании женщины), уже на свободе, что все плохое позади. Людмилу пытали. И завтра это обязательно станет предметом жесткого разговора во время скайп-конференции относительно заложников в формате Минской гуманитарной группы», - написала в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что «все факты пыток над украинцами боевиками должны быть осуждены как украинскими, так и международными судами».

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2017-07-30 18:57:00
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