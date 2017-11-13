Украина договаривается о безвизе еще с двумя государствами

Министерство иностранных дел Украины работает над введением безвизового режима с Кувейтом и Катаром. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин.

"После ОАЭ работаем над безвизом с Кувейтом и Катаром и над упрощением визового режима с Саудовской Аравией. Скоро откроем для украинцев почти весь (Персидский, - ред.) залив", - написал Климкин в своем Twitter.

Напомним, 2 ноября 2017 года президент Украины Петр Порошенко с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль-Мактумом подписали меморандум о безвизовом режиме.