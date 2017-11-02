Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Украина и ОАЭ подписали меморандум о безвизовом режиме

2.11 в 13:19

Вчера президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Там он встретился с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль Мактумом.

В результате оба правителя подписали меморандум о безвизовом режиме.

«Это хорошая новость для украинских туристов. Только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тыс. украинцев», - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

/uploads/news/964x620/ozcEklUD.jpg
2017-11-02 13:19:00
Важные новости
В Мариуполе высадили аллею сакур
2.11 в 13:43
Работа линии 102 восстановлена
2.11 в 13:03
Лента новостей
В Мариуполе высадили аллею сакур
2.11 в 13:43
Украина и ОАЭ подписали меморандум о безвизовом режиме
2.11 в 13:19
Работа линии 102 восстановлена
2.11 в 13:03
В Донецкой области диверсант пытался подорвать железнодорожную подстанцию
2.11 в 12:04
Мариуполь посетил министр-советник Посольства Японии в Украине
2.11 в 11:38
Пенсионные страсти – нищие остались нищими…
2.11 в 11:33
В Донецкой области хотят создать «черный список» и лишать лицензий недобросовестных фирм-подрядчиков
2.11 в 11:12
На Донетчине возле жилых домов нашли тайник с оружием и боеприпасами
2.11 в 10:50