Украина и ОАЭ подписали меморандум о безвизовом режиме

Вчера президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Там он встретился с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль Мактумом.

В результате оба правителя подписали меморандум о безвизовом режиме.

«Это хорошая новость для украинских туристов. Только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тыс. украинцев», - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.