Украина и ОАЭ подписали меморандум о безвизовом режиме
2.11 в 13:19
Вчера президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Там он встретился с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль Мактумом.
В результате оба правителя подписали меморандум о безвизовом режиме.
«Это хорошая новость для украинских туристов. Только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тыс. украинцев», - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
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2017-11-02 13:19:00
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