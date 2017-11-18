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Украина и Польша договорились снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ

18.11 в 09:54

В Кракове прошла встреча замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев с госсекретарем – руководителем Канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским.

Стороны подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша. Также они согласились с важностью продолжения работы двусторонней межправительственной комиссии по защите и возвращению культурных ценностей.

Но самое главное, что Украина и Польша согласились с необходимостью снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ и общего их возобновления.

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2017-11-18 09:54:00
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