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Украина обратится в международные суды из-за пыток Людмилы Сурженко в плену ЛНР – Гройсман

30.07 в 20:57

Людмила Сурженко, которая провела 16 дней в плену ЛНР и вчера была освобождена, получает всю необходимую помощь. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Людмилу Сурженко, похищенную террористами, отпустили из плена. Сейчас она в безопасности и под наблюдением врачей в крайне тяжелом психологическом состоянии. Госпоже Людмиле предоставляется вся необходимая помощь», - отметил Гройсман.

Украина уже подготовила обращения в международные суды в связи с пытками женщины. «Подготовлены обращения к международным организациям и судебным инстанциям. Людмилу боевики "ЛНР" в плену жестоко пытали плоскогубцами, повредили руку. Эти нелюди добивались от женщины признания на камеру о том, что она «работает на украинские спецслужбы». Эта жестокость будет обязательно наказана, как и все другие преступления, которые совершаются на временно оккупированной украинской территории», - подчеркнул премьер.

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2017-07-30 20:57:00
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