Украина отмечает День Независимости

Сегодня, 24 августа, Украина празднует День Независимости. И хоть наша страна существует уже много лет, в качестве независимого государства ей 26 лет.

В этот день в 1991 году Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении независимости Украины.

Сегодня в украинских городах проходят массовые мероприятия, главное из которых – традиционный военный парад на Крещатике и Майдане Незалежности в Киеве. В этом году в нем примут участие военные из других стран.

Праздновать сегодня будет и Мариуполь.