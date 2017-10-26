Украина подала в ЕСПЧ иск против России за Донбасс

Украина подала в Европейский суд по правам человека очередной иск против России. Он связан с событиями 2014 года на Донбассе.

В частности, Украина обвиняет Россию в похищении на Донбассе детей-сирот и в вывозе их на российскую территорию.

«У нас ряд дел в ЕСПЧ межгосударственных, - рассказал журналистам министр юстиции Павел Петренко. - Первое из них – Крым, второе – Донбасс 2014 год, третье – Донбасс – 2015, часть 2016 года, четвертое – похищение детей. Мы сейчас подали по наиболее горячему этапу Донбасса – 2014 год, правовую позицию. После этого суд должен определить процессуальный график рассмотрения дела, как это дело будет рассматриваться, где будет рассматриваться, как будут допрашивать свидетелей. Это мы уже переходим к этапу рассмотрения дел по сути».