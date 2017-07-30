Украина требует, чтобы наблюдатели ОБСЕ посетили пленных на неподконтрольных территориях
30.07 в 17:57
Завтра, 31 июля, состоится видеоконференция в формате Минской гуманитарной группы. И украинская сторона намерена требовать, чтобы наблюдатели ОБСЕ посетили пленных на неподконтрольных территориях.
Об этом написала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.
«Я буду требовать от координатора ОБСЕ в группе посетить украинских заложников на оккупированных территориях, к которым годами не допускают МККК и другие международные организации. Это неправильно, что в течение всего времени работы Минской группы представитель ОБСЕ только раз посетил украинских заложников, и видел только нескольких из них, а не всех», - отметила Геращенко.
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2017-07-30 17:57:00
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