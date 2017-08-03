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Украина в Минске потребовала прекратить пытки пленных

3.08 в 08:12

Вчера, 2 августа, в Минске прошли переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. На встрече украинская сторона потребовала, чтобы в ДНР-ЛНР прекратили пытки пленных.

«Украинская сторона жестко поставила вопрос недопустимости применения пыток по отношению к незаконно удерживаемым лицам, которые находятся на территории ОРДЛО», - сообщила Дарка Олифер - пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы.

Также она добавила: «Мы призываем завершить согласование списков в письменном виде с тем, чтобы на следующей встрече ТКГ была достигнута договоренность об освобождении людей».

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2017-08-03 08:12:00
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