Украина в Минске потребовала прекратить пытки пленных

Вчера, 2 августа, в Минске прошли переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. На встрече украинская сторона потребовала, чтобы в ДНР-ЛНР прекратили пытки пленных.

«Украинская сторона жестко поставила вопрос недопустимости применения пыток по отношению к незаконно удерживаемым лицам, которые находятся на территории ОРДЛО», - сообщила Дарка Олифер - пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы.

Также она добавила: «Мы призываем завершить согласование списков в письменном виде с тем, чтобы на следующей встрече ТКГ была достигнута договоренность об освобождении людей».