Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Украина вновь собирается судиться с Россией – из-за убытков портов Мариуполя и Бердянска

2.08 в 11:33

В июне Россия заявила о том, что в августе-сентябре на 23 дня будет закрыт Керченский пролив в акватории его судоходной части Керчь-Еникальского канала из-за строительства моста.

В результате порты Мариуполя и Бердянска понесут убытки. В связи с этим Украина намерена судиться с Россией.

«Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», – заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает пресс-служба министерства.

В ведомстве уверены, что подобные действия могут нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом.

/uploads/news/964x620/TKUmFXbS.jpg
2017-08-02 11:33:00
Важные новости
В Мариуполе открыли современный центр обслуживания клиентов ДТЭК Донецкоблэнерго
2.08 в 11:59
В Мариуполе хотят отремонтировать подпорную стену Гамперского спуска
2.08 в 11:14
Лента новостей
В Мариуполе открыли современный центр обслуживания клиентов ДТЭК Донецкоблэнерго
2.08 в 11:59
Украина вновь собирается судиться с Россией – из-за убытков портов Мариуполя и Бердянска
2.08 в 11:33
В Мариуполе хотят отремонтировать подпорную стену Гамперского спуска
2.08 в 11:14
Из-за конфликта Украины и России организаторы «Евровидения» изменили правила
2.08 в 10:56
В детском саду в Донецкой области отравились 6 малышей
2.08 в 10:43
В результате обстрела Майорск и Жованка остались без света
2.08 в 10:17
В Приморском районе Мариуполя демонтировали еще два незаконных МАФа
2.08 в 09:58
В зоне АТО обострение: 34 обстрела, один погибший и один раненый
2.08 в 09:48