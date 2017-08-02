Украина вновь собирается судиться с Россией – из-за убытков портов Мариуполя и Бердянска

В июне Россия заявила о том, что в августе-сентябре на 23 дня будет закрыт Керченский пролив в акватории его судоходной части Керчь-Еникальского канала из-за строительства моста.

В результате порты Мариуполя и Бердянска понесут убытки. В связи с этим Украина намерена судиться с Россией.

«Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», – заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает пресс-служба министерства.

В ведомстве уверены, что подобные действия могут нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом.