Украина выразила протест в связи с российской гуманитарной помощью для Донбасса

Украинская сторона выразила РФ протест в связи с гуманитарной помощью, которую Россия регулярно отправляет на неподконтрольные территории.

Как заявляют в Министерстве иностранных дел, украинская сторона не предоставляла официального согласия на ввоз «гуманитарной помощи», поэтому груз перевозится незаконно.

В результате каждый раз отсутствует обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

В заявлении МИД говорится: «Министерство иностранных дел Украины заявило официальный протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины».