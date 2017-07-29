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Украина выразила протест в связи с российской гуманитарной помощью для Донбасса

29.07 в 15:33

Украинская сторона выразила РФ протест в связи с гуманитарной помощью, которую Россия регулярно отправляет на неподконтрольные территории.

Как заявляют в Министерстве иностранных дел, украинская сторона не предоставляла официального согласия на ввоз «гуманитарной помощи», поэтому груз перевозится незаконно.

В результате каждый раз отсутствует обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

В заявлении МИД говорится: «Министерство иностранных дел Украины заявило официальный протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины».

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2017-07-29 15:33:00
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