Украина выразила протест в связи с российской гуманитарной помощью для Донбасса
29.07 в 15:33
Украинская сторона выразила РФ протест в связи с гуманитарной помощью, которую Россия регулярно отправляет на неподконтрольные территории.
Как заявляют в Министерстве иностранных дел, украинская сторона не предоставляла официального согласия на ввоз «гуманитарной помощи», поэтому груз перевозится незаконно.
В результате каждый раз отсутствует обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.
В заявлении МИД говорится: «Министерство иностранных дел Украины заявило официальный протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины».
/uploads/news/964x620/ZRGmR28c.jpg
2017-07-29 15:33:00
Важные новости