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Украина является страной низкого достатка, но уже не является страной низких цен – эксперты

29.07 в 17:00

Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей сравнила цены на овощи в супермаркетах Украины и других европейских стран. И хотя у нас цены – одни из самых низких, не стоит забывать, что с зарплатами у нас далеко не такая же ситуация, пишет ТСН.

«Таким образом, мы являемся страной низкого достатка, но уже не является страной низких цен, если даже наше главное блюдо – борщ – у нас стоит не дешевле, чем у соседей», - констатирует гендиректор ассоциации Алексей Дорошенко.


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2017-07-29 17:00:00
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