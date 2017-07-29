Украина является страной низкого достатка, но уже не является страной низких цен – эксперты

Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей сравнила цены на овощи в супермаркетах Украины и других европейских стран. И хотя у нас цены – одни из самых низких, не стоит забывать, что с зарплатами у нас далеко не такая же ситуация, пишет ТСН.

«Таким образом, мы являемся страной низкого достатка, но уже не является страной низких цен, если даже наше главное блюдо – борщ – у нас стоит не дешевле, чем у соседей», - констатирует гендиректор ассоциации Алексей Дорошенко.



